Титова о причинах перехода из России в Армению: «Когда выступаешь чисто, а на табло такие баллы – конечно, не понимаешь, как это возможно»

Фигуристка Софья Титова о причинах перехода из сборной России в Армению.

Титова тренируется в академии Евгения Плющенко.

– Кто первым заговорил о переходе?

– Это была идея родителей и тренеров. Мама начала меня убеждать после юниорского финала Гран-при в 2023-м году. Говорит, что поняла тогда: надо что-то менять.

– Ты была недовольна тем, как тебя оценивают?

– Когда выступаешь чисто, а на табло такие баллы – конечно, не понимаешь, как это возможно.

После того финала у меня пропал весь настрой – будто руки опустились. Первую неделю после возвращения на каток я просто ездила кругами вдоль бортика, ко мне никто не подходил, боялись меня тревожить. Мне было очень тяжело.

– Мыслей бросить не было?

– Нет. Я была не в сознании, если так можно сказать. Выходишь на лед – и все чернеет перед глазами. Слезы льются, ничего не можешь с собой поделать. Сезон-2023/24 я докатывала на автомате, меня никто не трогал. Тогда я впервые задумалась о переходе. Но потом был отпуск, я немного выдохнула и успокоилась, стало полегче. И мы решили идти в новый сезон.

Но очень быстро стало понятно, что ничего не изменилось – и мы вернулись к обсуждению смены флага.

На последнем старте в России, на этапе в Казани я чисто откатала короткую программу, но увидела оценки – и у меня аж глаза округлились (в короткой программе Титова заняла 5-е место, а по итогу турнира – 10-е – Спортс’‘). Я выхожу из КиКа, и у меня словно блэкаут, все черное опять. Руки опустились, были мысли даже с произвольной сняться.

Зато я резко повзрослела. Родители всегда учили не бояться, рисковать, пробовать что-то новое. Вот пытаюсь.

– Родители тогда уговаривали не бросать спорт?

– Да нет, наоборот. Семья меня очень поддерживала, переживали за меня сильно и пытались успокоить: на фигурном катании свет клином не сошелся. А я уперлась: нет, мне это нравится, хочу продолжать. Я выхожу на лед сейчас и понимаю, что я в своей тарелке и мне комфортно, – сказала Титова.

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