  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Россия – страна с потрясающими спортивными традициями. Но если говорить про спорт как норму жизни, то мы не достигли того, чего хотели»
13

Ирина Роднина: «Россия – страна с потрясающими спортивными традициями. Но если говорить про спорт как норму жизни, то мы не достигли того, чего хотели»

Ирина Роднина ответила на вопрос, считает ли Россию спортивной страной.

– Интерес людей к спорту – это вовсе не спортивность. Любая страна может быть спортивной, просто проценты надо правильно определить. Мы страна с потрясающими спортивными традициями и историями, но если говорить про спорт как про норму жизни для человека, как про стимул быть активным и долгожителем, то здесь мы не достигли того, чего хотели.

Нам не хватает доступности спортивных объектов, стоимости спортивных услуг, еще стоимости и доступности спортивного инвентаря. Это не быстро решаемый вопрос. Спортивные объекты требуют времени на постройку.

А если говорить вообще о спортивной инфраструктуре, то мы в Госдуме ни разу не рассматривали вопрос об оплате тренеров. Мы рассмотрели практически все вопросы: медицина, культура, образование и вопросы с нашими силовыми органами, то в отношении спорта как отрасли, в отношении людей, которые работают здесь, мы ни разу ничего не рассматривали.

Потому что, вероятно, министерство спорта это либо не очень волнует, либо они не могут решить, найти варианты определения. У нас вполне нормально оплачивается только тренер высшей и первой категории.

А если говорить про детских тренеров, особенно про тех, кто работает не в системе спортивных школ. У нас большинство спортивных объектов находится в муниципальной собственности. То есть тренер, который там работает, находится на муниципальном задании. А это 15-17 тысяч зарплаты с высшим образованием.

– По вашему ответу кажется, что мы скорее неспортивная страна.

– Мы страна, которая интересуется спортом и в силу определенных обстоятельств им занимается. Но спортсмены у нас действительно очень высокого уровня, потому что мы всегда были сосредоточены на победу и на результат.

Особенно если брать первые годы, когда СССР принимал участие в спортивных соревнованиях, то тогда совершенно четко стоял вопрос: если ты не выходишь в шестерку сильнейших, то тебя и не посылали на соревнования. Зачем туристом ездить? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

«Мне неинтересно» – универсальный ответ от Родниной. Досталось чемпионатам России, мира, Загитовой и Медведевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
массовый спорт
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о словах Трампа об Овечкине: «Александр – главный любимец болельщиков в США, и все знают, что он русский. Вся Америка следит, как он бьет рекорд Гретцки»
1121 января, 14:58
Роднина о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Мы и без него знали, что он великий. У Александра есть большая ценность – он остается гражданином России»
320 января, 18:07
Роднина о прыжковом чемпионате фигуристов: «Мне лично такой турнир вообще не интересен. Что в нем такого?»
3820 января, 13:09
Рекомендуем
Главные новости
Софи Джолин фон Фельтен исполнила два тройных акселя и четверной сальхов на чемпионате США среди юниоров
40вчера, 21:25
Гуменник, Угожаев, Ветлугин, Фролова, Гущина, Миронова и Устенко выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
5вчера, 20:55
Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Ни за кем конкретным следить не буду, потому что там нет наших спортсменов»
1вчера, 20:35
Светлана Журова: «Заявление Колесника – это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России»
1вчера, 20:24
Дмитрий Васильев: «WADA должно отменить дисквалификацию Валиевой. То, что нашли у нее в пробе, это же просто смешной повод для отстранения»
9вчера, 20:17
Чемпионат США. Лью, Гленн, Теннелл, Эндрюс и Калин покажут короткие программы
7вчера, 20:10
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Кому-то зашли прыжки? Зачем пригласили Трусову? Новый чемпионат России – плюсы и минусы
вчера, 19:52Подкасты
Мама Титовой о контракте с «Ангелами Плющенко»: «Мы его не с закрытыми глазами подписывали, а советовались с юристом. Он дает уверенность и поддержку»
37вчера, 18:06
Титова о планах вернуть ультра-си: «Когда ногу залечу – конечно. Очень надеюсь, что у меня получится, амбиции никуда не делись»
16вчера, 17:15
Титова о переходе в Армению: «Изначально это была идея родителей, а тренеры потом нас поддержали»
16вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
1вчера, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
6вчера, 10:57
Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц
37вчера, 10:14Видео
Турнир на призы президента ФФКМ. Важнова победила, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я, Агаева – 4-я
1121 января, 12:16
Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
520 января, 13:45
Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»
219 января, 20:48
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
118 января, 20:04
Угожаев о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный опыт. Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку»
718 января, 19:57
Марк Кондратюк: «Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет»
318 января, 19:12
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
17 января, 18:59
Рекомендуем