Ирина Роднина: «Россия – страна с потрясающими спортивными традициями. Но если говорить про спорт как норму жизни, то мы не достигли того, чего хотели»

Ирина Роднина ответила на вопрос, считает ли Россию спортивной страной.

– Интерес людей к спорту – это вовсе не спортивность. Любая страна может быть спортивной, просто проценты надо правильно определить. Мы страна с потрясающими спортивными традициями и историями, но если говорить про спорт как про норму жизни для человека, как про стимул быть активным и долгожителем, то здесь мы не достигли того, чего хотели.

Нам не хватает доступности спортивных объектов, стоимости спортивных услуг, еще стоимости и доступности спортивного инвентаря. Это не быстро решаемый вопрос. Спортивные объекты требуют времени на постройку.

А если говорить вообще о спортивной инфраструктуре, то мы в Госдуме ни разу не рассматривали вопрос об оплате тренеров. Мы рассмотрели практически все вопросы: медицина, культура, образование и вопросы с нашими силовыми органами, то в отношении спорта как отрасли, в отношении людей, которые работают здесь, мы ни разу ничего не рассматривали.

Потому что, вероятно, министерство спорта это либо не очень волнует, либо они не могут решить, найти варианты определения. У нас вполне нормально оплачивается только тренер высшей и первой категории.

А если говорить про детских тренеров, особенно про тех, кто работает не в системе спортивных школ. У нас большинство спортивных объектов находится в муниципальной собственности. То есть тренер, который там работает, находится на муниципальном задании. А это 15-17 тысяч зарплаты с высшим образованием.

– По вашему ответу кажется, что мы скорее неспортивная страна.

– Мы страна, которая интересуется спортом и в силу определенных обстоятельств им занимается. Но спортсмены у нас действительно очень высокого уровня, потому что мы всегда были сосредоточены на победу и на результат.

Особенно если брать первые годы, когда СССР принимал участие в спортивных соревнованиях, то тогда совершенно четко стоял вопрос: если ты не выходишь в шестерку сильнейших, то тебя и не посылали на соревнования. Зачем туристом ездить? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

«Мне неинтересно» – универсальный ответ от Родниной. Досталось чемпионатам России, мира, Загитовой и Медведевой