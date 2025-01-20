Роднина о прыжковом чемпионате фигуристов: «Мне лично такой турнир вообще не интересен. Что в нем такого?»
Ирина Роднина заявила, что ей не интересен фигурный чемпионат России по прыжкам.
Соревнования проходили 18-19 января в Санкт-Петербурге. В личных турнирах победили Николай Угожаев, Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов. Первое место в команднике заняли фигуристы, представлявшие Петербург.
«Чемпионат России по прыжкам кому-то интересен, мне лично такой турнир вообще не интересен. Что в нем такого?
Я одно не могу понять, почему полноценный чемпионат России по фигурному катанию проводится в декабре 2024 года и называется чемпионатом 2025 года? А какой-то чемпионат России по прыжкам проводится в январе. Чемпионат по общей программе важнее и должен проводиться последним в сезоне», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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