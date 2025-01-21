Татьяна Тарасова: «Считаю себя счастливым человеком, потому что попала на работу, которая украшает мою жизнь. Все цели, которые ставила – осуществила»

Тарасова заявила, что считает себя счастливым человеком и любит свою профессию.

«Считаю себя счастливым человеком, потому что попала на ту работу, которая украшает мою жизнь. Тренерством занималась с 20 лет, сейчас мне 77 – больше 50 лет отработала.

Конечно, трудно выделить моменты, которые считаю наиболее гордыми в своей тренерской карьере. Слава богу, у меня всегда были победы. Ни одна победа не дается легко. Победы просто так никто не принесет. Поэтому нужно быть лучшими в мире и на каждой тренировке понимать, что нужно сделать, чтобы выигрывать и дальше.

Все цели, которые ставила перед собой, осуществила. Конечно же, горжусь своей карьерой и очень люблю свою профессию», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.