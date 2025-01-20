Роднина о четверном акселе Дикиджи: «У нас есть ориентир. Сейчас все будут стремиться исполнить этот прыжок»
Ирина Роднина высказалась о четверном акселе Владислава Дикиджи.
Дикиджи дважды исполнил аксель в 4,5 оборота на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
«У нас есть ориентир. Сейчас все будут стремиться исполнить четверной аксель. Кого что удивило?
В его возрасте сначала идет освоение сложных элементов. Когда же они становятся более стабильными, начинается заполнение другой части программы — хореографии», — сказала Роднина.
Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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