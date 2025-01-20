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Роднина о четверном акселе Дикиджи: «У нас есть ориентир. Сейчас все будут стремиться исполнить этот прыжок»

Ирина Роднина высказалась о четверном акселе Владислава Дикиджи.

Дикиджи дважды исполнил аксель в 4,5 оборота на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге. 

«У нас есть ориентир. Сейчас все будут стремиться исполнить четверной аксель. Кого что удивило?

В его возрасте сначала идет освоение сложных элементов. Когда же они становятся более стабильными, начинается заполнение другой части программы — хореографии», — сказала Роднина

Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoИрина Роднина
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
мужское катание
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