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Бойкова о Нью-Йорке: «Первые впечатления были смутные. Я уже успела усомниться в поездке и расстроиться, но благо ненадолго»

Фигуристка Александра Бойкова рассказала о поездке в Нью-Йорк.

«Получилось так, что мой полет туда занял почти сутки, 23 часа. Я боялась, что единственное мое желание после такого перелета будет упасть на кровать и потерять сознание, но все оказалось намного радужнее. Прилетела я в аэропорт имени Кеннеди в 10 утра, довольно быстро прошла границу, а дальше поехала до своего отеля на метро.

Первые впечатления были смутные: окраина большого города, не самый приятных запах, ехать далеко, а я в вагоне практически одна. Тут я уже успела усомниться в поездке и расстроиться, но благо ненадолго.

Добравшись до своего отеля (остановиться я решила в районе нижнего Манхэттена, рядом с Уолл-стрит и Бруклинским мостом) и закинув вещи, я побежала до ближайшей видовой точки на набережной. Наверное, это было самым лучшим решением для того, чтобы сразу изменить свое мнение о городе и поездке в целом.

Чистая, зеленая, многолюдная набережная с невероятным видом на Бруклинский мост, нижний Бруклин и статую Свободы. Конечно, такие виды меня сильно вдохновили: появились силы, чтобы погулять и дойти до ближайшего места с вкуснейшими бейглами, которое мне порекомендовали посетить (бейгл – это что-то очень похожее на сэндвич, но сделанный на бублике). Я пошла в известное среди молодежи место Apollo Bagels и осталась в полном восторге! Очень рекомендую взять там бейгл с лососем.

По пути я все больше погружалась в атмосферу города, рассматривала дома и небоскребы, изучала разные районы города – Чайна-таун и Вест-Вилладж. Путь мой довольно сильно затянулся, потому что я просто не могла не останавливаться и не разглядывать окрестности, не фотографировать их и не стараться максимально запомнить все увиденное.

Подкрепившись вкуснейшим бейглом, я добежала до отеля, после чего с новыми силами собралась дальше исследовать Нью-Йорк, но уже вдоль, по набережной. Гулять по этому месту – отдельное удовольствие! Сразу замечаешь, что местные жители очень любят собак и спорт. Практически каждый уважающий себя американец имеет одну, две, а иногда и пять собак; они гуляют с ними, бегают и проводят время на собачьих площадках, обучая разным командам или просто давая порезвиться вдоволь.

Кроме того, вдоль набережной располагается множество бесплатных общественных спортивных площадок для баскетбола, футбола и тенниса, и они никогда не пустуют!

Нельзя не обратить внимания и на прекрасно оформленное озеленение набережной! Интересны не только ландшафтные и дендрологические решения, но и технические», – написала Бойкова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Александры Бойковой
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