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  • Крылова о Кагановской и Некрасове: «Пока я не скажу, что мы на равных с Горшковым с ними работаем, чего бы мне очень хотелось. Но всему свое время, как говорится»
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Крылова о Кагановской и Некрасове: «Пока я не скажу, что мы на равных с Горшковым с ними работаем, чего бы мне очень хотелось. Но всему свое время, как говорится»

Анжелика Крылова рассказала, как строится ее работа с Кагановской и Некрасовым.

– Мы работаем с Алексеем Горшковым. Стараемся наполовину, но как получается. Конечно, мне хотелось бы (работать с ними) побольше, они приезжают раз-два в неделю, мы что-то корректируем, делаем совместные прокаты. На постоянной основе они работают в Одинцово, ко мне приезжают на консультации. Пока я не скажу, что мы на равных (с Горшковым) с ними работаем, чего бы мне очень хотелось. Но всему свое время, как говорится. 

Я очень дипломатично веду эту пару. Потому что мне хочется, чтобы эта пара чувствовала себя комфортно. Если на данный момент им удобно, чтоб было так, пусть будет так. Потом мы будем это обговаривать. Так как Максим от Алексея Горшкова, а Василиса от меня, надо было искать компромисс. И мы его ищем до сих пор. Это прогрессирует, мне это нравится. Мы намного больше общаемся сейчас друг с другом (с Горшковым). 

– Одни говорят, что Василиса недотягивает по уровню мастерства и владения коньком до Макса, а другие говорят, что Макс не дотягивает до Василисы харизмой, она забирает зал на себя.

– В какой-то степени я с этим согласна. С обоими тезисами. Во-первых, у них было мало времени на скатанность. Да, они очень классные сами по себе, но им надо еще слиться, совместиться и стать именно парой, если мы говорим о высоком уровне. Они хорошая пара, у них огромный потенциал.

И то, что говорят, что Василиса недотягивает… может, в чем-то это и так. Но и Максу не ставят шаги, уровни на соревнованиях. Это тоже о чем-то говорит. Я считаю, что им обоим надо и заниматься техникой, и заниматься их контактом, эмоцией друг к другу, взглядами.

Очень много работы, которой нужно заниматься, но то, что они сделали на данный момент, они молодцы. Они идут вперед, зарекомендовали себя классной парой. Да, что-то не получилось, на чемпионате России были помарки – зажались на произвольной, не было максимума. Но ничего страшного – им не надо расстраиваться, надо идти вперед.

Им нужно поработать над контактом в паре. Я бы очень хотела раскрепостить Максима, как-то его расслабить. Потому что есть зацикленность на технике. Она должна быть, но она не должна быть показана. В этом и заключается высшее мастерство. Ты полностью сконцентрирован на шагах, делаешь дорожки, но в то же время ты с партнершей, ты живешь, ты на нее смотришь или не смотришь. Такие моменты должны быть доработаны.

Я считаю, что все у них есть, просто надо работать, – сказала Крылова в «Прокат шоу». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал Okko Спорт
logoАнжелика Крылова
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
Анастасия Горшкова
танцы на льду
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