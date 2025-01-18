Евгеньев о невыходе в финал: «Всецело доверяем судьям и не хотим обсуждать их решения»

Мухортова и Евгеньев заявили, что доверяют судьям на прыжковом чемпионате.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали бронзовыми призерами турнира.

– Формат каждый раз меняется, как вам нынешний?

Евгеньев : У нас странно сложились обстоятельства, хотели здесь опробовать тройной лутц. Здесь можно попробовать новый элемент. Но поняли, что есть шансы зацепиться, сменили его на сальхов. Этот турнир дает спортсменам попробовать элементы.

Мухортова : Здесь же попробовал выброс лутц, чего давно не делали.

– Поняли, почему не попали в финал?

Евгеньев : Очень приятно удивлены залом, благодарны публике за поддержку. Иметь такую поддержку, будучи не самым популярным фигуристом в стране, очень приятно. Мы всецело доверяем судьям и не хотим обсуждать их решения.

Мухортова : Проанализируем и будем делать все не только хорошо, но отлично.