Ставиский о турнире на Байкале: «Это будет интересно. Мы там катались – красота неописуемая и лед очень хороший»
Максим Ставиский заявил, что с удовольствием катался по льду Байкала.
Ранее в соцсетях Первого канала появилась информация о планах провести на Байкале турнир фигуристов. Он заявлен на весну 2025 года.
«Турнир на Байкале – это будет интересно. Пока мало что об этом известно, но я хотел бы на это посмотреть.
Мы катались на Байкале, катались не в шоу, а для себя. Выступали на шоу, помню, в Иркутске, на стадионе. И в выходной день поехали на Байкал, взяли с собой коньки. Два часа пролетели незаметно! Катались, получали удовольствие. Красота неописуемая, неземная. И лед очень хороший», – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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