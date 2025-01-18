Ставиский о турнире на Байкале: «Это будет интересно. Мы там катались – красота неописуемая и лед очень хороший»

Максим Ставиский заявил, что с удовольствием катался по льду Байкала.

Ранее в соцсетях Первого канала появилась информация о планах провести на Байкале турнир фигуристов. Он заявлен на весну 2025 года.

«Турнир на Байкале – это будет интересно. Пока мало что об этом известно, но я хотел бы на это посмотреть.

Мы катались на Байкале, катались не в шоу, а для себя. Выступали на шоу, помню, в Иркутске, на стадионе. И в выходной день поехали на Байкал, взяли с собой коньки. Два часа пролетели незаметно! Катались, получали удовольствие. Красота неописуемая, неземная. И лед очень хороший», – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду.