Хабибуллина и Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам, их заменят Андреева и Акимов
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.
Их заменят Дарья Андреева и Александр Акимов, занявшие седьмое место на чемпионате России-2025.
Чемпионат России по прыжкам стартует 18 января в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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