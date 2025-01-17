Хабибуллина и Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам, их заменят Андреева и Акимов

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не выступят на чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Их заменят Дарья Андреева и Александр Акимов, занявшие седьмое место на чемпионате России-2025. Чемпионат России по прыжкам стартует 18 января в Санкт-Петербурге.