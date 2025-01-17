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Титова дебютировала за Армению на турнире Volvo Open Cup в Риге. Она стала третьей с результатом 161,64 балла

Экс-российская фигуристка Софья Титова дебютировала за Армению.

Спортсменка заняла третье место в соревнованиях юниорок на турнире Volvo Open Cup в Риге с результатом 161,64 балла. Победила финка Ида Кархунен, второй стала представительница Латвии Кира Барановская. Полные результаты можно посмотреть здесь.

Титова набрала техминимум, необходимый для участия в юниорском чемпионате мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная Латвии
logoСофья Титова
женское катание
logoсборная Финляндии
Ида Кархунен
Volvo Open Cup
результаты
сборная Армении
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