Титова дебютировала за Армению на турнире Volvo Open Cup в Риге. Она стала третьей с результатом 161,64 балла
Экс-российская фигуристка Софья Титова дебютировала за Армению.
Спортсменка заняла третье место в соревнованиях юниорок на турнире Volvo Open Cup в Риге с результатом 161,64 балла. Победила финка Ида Кархунен, второй стала представительница Латвии Кира Барановская. Полные результаты можно посмотреть здесь.
Титова набрала техминимум, необходимый для участия в юниорском чемпионате мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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