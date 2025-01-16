«Ты мое самое большое достижение». Тутберидзе поздравила Дэвис с днем рождения
Этери Тутберидзе поздравила Диану Дэвис с днем рождения.
Сегодня Диане исполняется 22 года. Дэвис – дочь Этери Тутберидзе, выступает за Грузию в паре с Глебом Смолкиным.
«Моя любимая девочка!
Я горжусь твоими успехами, силой и добротой. Желаю тебе здоровья, не останавливаться на достигнутом, мечтать и добиваться поставленных целей.
Ты мое самое большое достижение! С Днем Рождения, Диша», – написала Тутберидзе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Этери Тутберидзе
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