Первенство Москвы. Сарновская, Сарафанова, Стрельцова, Солнцева, Литвинчева, Парсегова, Сарычева покажут элементы
15 января на первенстве Москвы младшего возраста фигуристки выступят в элементах.
Первенство Москвы младшего возраста
Девочки, старшая группа
Элементы
Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Евдокия Макарова
2. Елизавета Борисова
3. Софья Воронова
4. Мария Галушкина
5. Ульяна Рискина
6. София Левшова
Вторая разминка
7. Ника Максайкина
8. Мелания Гришина
9. София Шарипова
10. Полина Мартыненко
11. Дарья Сопова
12. Елизавета Мальцева
Третья разминка
13. Арина Парсегова
14. Алиса Чистякова
15. Алиса Заикина
16. Екатерина Корчажникова
17. Марина Сарычева
18. Екатерина Стоцкая
Четвертая разминка
19. Валерия Литвинчева
20. Анна Докукина
21. Полина Солнцева
22. Виктория Стрельцова
23. Майя Сарафанова
24. София Сарновская
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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