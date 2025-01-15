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Первенство Москвы. Сарновская, Сарафанова, Стрельцова, Солнцева, Литвинчева, Парсегова, Сарычева покажут элементы

15 января на первенстве Москвы младшего возраста фигуристки выступят в элементах.

Первенство Москвы младшего возраста

Девочки, старшая группа

Элементы

Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

1. Евдокия Макарова

2. Елизавета Борисова

3. Софья Воронова

4. Мария Галушкина

5. Ульяна Рискина

6. София Левшова

Вторая разминка

7. Ника Максайкина

8. Мелания Гришина

9. София Шарипова

10. Полина Мартыненко

11. Дарья Сопова

12. Елизавета Мальцева

Третья разминка

13. Арина Парсегова

14. Алиса Чистякова

15. Алиса Заикина

16. Екатерина Корчажникова

17. Марина Сарычева

18. Екатерина Стоцкая

Четвертая разминка

19. Валерия Литвинчева

20. Анна Докукина

21. Полина Солнцева

22. Виктория Стрельцова

23. Майя Сарафанова

24. София Сарновская

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Майя Сарафанова
Марина Сарычева
женское катание
Екатерина Корчажникова
Екатерина Стоцкая
logoсборная России
Анна Докукина
Полина Солнцева
Ульяна Рискина
София Сарновская
результаты
первенство Москвы
Арина Парсегова
Валерия Литвинчева
Алиса Заикина
Виктория Стрельцова
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