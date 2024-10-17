Камила Валиева: «Выбор профессии – один из самых сложных в жизни. Всегда восхищалась людьми, которые выбирают стать врачом, профессором, инженером или работником атомной станции»

Фигуристка Камила Валиева порассуждала о сфере образования и выборе профессии.

«Дорогие первокурсники, я с особым волнением обращаюсь сегодня к вам. От ваших знаний, таланта и упорства зависит будущее нашего спорта, поэтому верьте в себя, достигайте поставленных целей и никогда не сдавайтесь. Пусть ваши имена звучат с гордостью по всей стране!» – сказала Валиева в видео для телеграм-канала.

«Выбор профессии – это, наверное, один из самых сложных выборов в нашей жизни. Я всегда восхищалась людьми, которые выбирают стать врачом, профессором, инженером или, например, работником атомной станции. Согласитесь, что это не самый частый выбор? Плюсов в этой профессии много – вы участвуете в производстве экологически чистой энергии и работаете с современным оборудованием, но вместе с этим надо много и упорно учиться!

Сегодня, например, на встрече главы государства с главой «Росатома» я узнала, что есть даже специальные школы «Росатома», менделеевские классы, инженерные классы и атомклассы! Сейчас они уже есть в более чем 100 опорных вузах нашей страны. А сама атомная отрасль переживает «омоложение», потому что около 30% действующих сотрудников – это достаточно молодые люди. По-моему, это очень классно, а вы что думаете?» – написала Валиева в посте под видео.