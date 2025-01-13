Елена Вайцеховская: «Вся послеолимпийская жизнь Трусовой сильно смахивает на попытку уйти из прошлого, где были четверные и клеймо девочки-терминатора»

Елена Вайцеховская прокомментировала новость о беременности Александры Трусовой.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что фигуристка ждет ребенка.

«Mundus vult decipi, ergo decipiatur – мир хочет быть обманутым, пусть же его обманывают.

Древняя мудрость как нельзя лучше подходит к ситуации с Сашей Игнатовой, а если точнее – ко всем ситуациям, имевшим место в женском одиночном катании, начиная с Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой.

Я в данном случае совершенно не тот человек, который над этим явлением иронизирует. Мне точно так же, как огромному количеству людей, хотелось, чтобы в спорте хотя бы на чуточку дополнительного времени задержались Юля и Аделина, Алина Загитова и Женя Медведева, а после них – Камила Валиева и Саша Трусова.

Парадокс на самом деле. Головой понимаешь, что все, коготок во внеспортивной жизни увяз, всей птичке пропасть и никакой обратной дороги в спорт. А все твое нутро этой мысли противится. С Сашей Трусовой – особенно, потому что она сама всегда была особняком.

Просто еще один парадокс заключается, как мне кажется, в том, что Сашино невозвращение было прописано в её судьбе задолго до нынешних дискуссий на тему возможного ожидания ребенка.

Вся ее послеолимпийская жизнь слишком сильно смахивает на попытку уйти из прошлого, где были четверные прыжки и клеймо девочки-терминатора, Пекин и все с ним связанное, чужие надежды и необходимость их оправдывать.

То, как она без сожаления с этой жизнью разделывалась, отказавшись от спорта, режима и даже собственной фамилии, говорили о желании новой жизни довольно красноречиво. Да что там, говорили – кричали в голос. Но это уже территория серьезной психологии, не досужих домыслов.

Ну а сказать проще – если Саша сейчас счастлива, значит, все в ее жизни после ОИ было сделано правильно.

Мы же будем продолжать обманываться. Думать, например, о том, что вернуться в спорт можно и после рождения ребенка. То, что в одиночном женском катании подобных прецедентов не было, для Саши точно не аргумент.

Для «той» Саши. Не для нынешней... Сашуля, счастья тебе!» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Трусова громко мечтала об Олимпиаде-2026, но тихо отказалась, когда появился шанс