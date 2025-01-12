Софья Самоделкина представит Казахстан на Универсиаде и Азиатских играх
Софья Самоделкина выступит за Казахстан на зимней Универсиаде в Италии.
Соревнования фигуристов пройдут в Турине 16-18 января. Мужскую сборную Казахстана представят Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев и Никита Кривошеев. В женском одиночном катании заявлена только Самоделкина.
Также фигуристка вошла в состав команды на зимние Азиатские игры в китайском Харбине, которые пройдут с 7 по 14 февраля. Помимо Самоделкиной, там выступят София Фарафонова, Шайдоров и Жиренбаев, а также танцевальный дуэт Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TengriSport
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