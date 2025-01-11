Никита Кацалапов: «С каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее – что же будет еще дальше? «Лебединое озеро» стало одним из моих любимых»
Никита Кацалапов заявил, что ему становится интереснее выступать в ледовых шоу.
Кацалапов – чемпион мира-2021 в танцах на льду, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде. В апреле 2023-го он приостановил спортивную карьеру в дуэте с Викторией Синициной.
С 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге проходило шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
«Думал ли я когда-то, что сыграю главную роль в «Лебедином озере»? Да. Но с каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее…что же будет еще дальше?
Хотя «Лебединое» стало, наверное, одним из моих самых любимых шоу, пока что. И во многом благодаря зрителям. Спасибо Питеру за такой нереальный прием. Начало года очень вдохновило. Но честно, уже ждем небольшой отпуск», – написал Кацалапов в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Никиты Кацалапова
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