Никита Кацалапов: «С каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее – что же будет еще дальше? «Лебединое озеро» стало одним из моих любимых»

Никита Кацалапов заявил, что ему становится интереснее выступать в ледовых шоу.

Кацалапов – чемпион мира-2021 в танцах на льду, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде. В апреле 2023-го он приостановил спортивную карьеру в дуэте с Викторией Синициной.

С 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге проходило шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Думал ли я когда-то, что сыграю главную роль в «Лебедином озере»? Да. Но с каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее…что же будет еще дальше?

Хотя «Лебединое» стало, наверное, одним из моих самых любимых шоу, пока что. И во многом благодаря зрителям. Спасибо Питеру за такой нереальный прием. Начало года очень вдохновило. Но честно, уже ждем небольшой отпуск», – написал Кацалапов в своем телеграм-канале.