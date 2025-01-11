  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Никита Кацалапов: «С каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее – что же будет еще дальше? «Лебединое озеро» стало одним из моих любимых»
2

Никита Кацалапов: «С каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее – что же будет еще дальше? «Лебединое озеро» стало одним из моих любимых»

Никита Кацалапов заявил, что ему становится интереснее выступать в ледовых шоу.

Кацалапов – чемпион мира-2021 в танцах на льду, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде. В апреле 2023-го он приостановил спортивную карьеру в дуэте с Викторией Синициной.

С 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге проходило шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

«Думал ли я когда-то, что сыграю главную роль в «Лебедином озере»? Да. Но с каждым новым шоу, новой ролью, новым образом мне все интереснее…что же будет еще дальше?

Хотя «Лебединое» стало, наверное, одним из моих самых любимых шоу, пока что. И во многом благодаря зрителям. Спасибо Питеру за такой нереальный прием. Начало года очень вдохновило. Но честно, уже ждем небольшой отпуск», – написал Кацалапов в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Никиты Кацалапова
logoНикита Кацалапов
ледовые шоу
танцы на льду
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Владимир Морозов: «Сейчас мы с Евгенией Тарасовой катаемся в шоу. Полноценно тренировать у меня нет желания»
156 минут назад
Александра Бойкова: «Николай Морозов – один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька»
16сегодня, 16:45
Ван Ихань: «У меня китайский тренер, но мы сотрудничали и с русскими специалистами. А из фигуристок мне очень нравится Трусова»
14сегодня, 15:27
Ирина Роднина: «Отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а может, и целое поколение»
48сегодня, 14:20
Китайская фигуристка Инь Шаньцзе: «Я очень люблю Россию и была в Москве, где работала Александром Жулиным. У него я почерпнула много нового»
8сегодня, 14:03
Китайские фигуристы Чжан и Фэн: «На данный момент идеал, к которому мы стремимся, – это серебряные призеры Олимпиады Тарасова и Морозов»
10сегодня, 13:52
Никита Сарновский: «Вообще недоволен своим прокатом, по пятибалльной шкале на троечку выступил. Я ехал побеждать»
36сегодня, 08:52
Вадим Воронов: «Российско-китайские игры запомнятся мне надолго как мои первые международные соревнования. Они как мини-Олимпиада»
27сегодня, 08:13
Малеина о победе на Российско-китайских играх: «Это были одни из самых нелегких соревнований из-за часового пояса, но, мне кажется, мы неплохо выступили»
3сегодня, 07:34
Артем Петров: «Будем надеяться, что международная арена для нас откроется, и мы будем на ней выступать. Российско-китайские игры для нас прямо как лучик света»
6сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
168 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем