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Китайские фигуристы Чжан и Фэн: «На данный момент идеал, к которому мы стремимся, – это серебряные призеры Олимпиады Тарасова и Морозов»

Китайские фигуристы Чжан и Фэн отметили, что равняются на Тарасову и Морозова.

Сегодня Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян завоевали серебро в парном катании на Российско-китайских юношеских играх в Южно-Сахалинске. Победили Таисия Щербинина и Артем Петров. 

Фэн Вэньцян: Исполненной программой мы удовлетворены, все прошло хорошо. Все, что планировали, смогли исполнить, но недоработки были. Как вернемся домой, начнем работать над этим. Мы счастливы оказаться на пьедестале. Мы впервые на соревнованиях такого уровня – и такой прокат. Поэтому мы были столь эмоциональны после выступления.

Работаем по шесть-семь часов в день. На данный момент идеал, к которому мы стремимся, – это серебряные призеры Олимпиады в Пекине пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов – прекрасная программа, исполнение на высоте. Это то, к чему мы стремимся. 

Чжан Сюаньци: Люди здесь очень позитивные, атмосфера прекрасная. Нас очень поддерживали.

Фэн Вэньцян: Радушный прием встретил нас с первых минут, как только мы сошли с трапа самолета. Хотелось бы сюда вернуться еще раз, чтобы увидеть как можно больше. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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