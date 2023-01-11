Панфилова об Олимпиаде-2022: «Мне запомнилась больше всех Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа»
Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова, выступавшая в паре с Дмитрием Рыловым, рассказала, какие фигуристы впечатлили ее на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Мы смотрели Олимпиаду. Если говорить про парное катание, больше всего запомнились Евгения Тарасова – Владимир Морозов и Суй Вэньцзин – Хань Цун.
Если говорить про одиночниц, мне лично запомнилась больше всех Саша Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа, но и пять четверных – это такой перфоманс, не знаю, когда такое повторится.
Камила Валиева очень талантливая девочка, такие рождаются очень редко. Но то, что случилось на Олимпиаде, не хотелось бы комментировать», – сказала Панфилова.
да,Саша не особо хореографична ,но нужно же по максимуму использовать свои сильные стороны,не так ли?так если у Саши это прыжки,то почему нет?
Поле удачи, прекрасная парница, подкрут сказочно красивый, выбросы тоже.
"Валеева понравилась"
И что ценнее для души?
Но статья ТАСС составлена хитро - под этими словами Панфиловой далее идёт текст "Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине, на тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире, по итогам личного турнира спортсменка стала четвертой." Зачем нужно такое уточнение? Все, кто хоть отдалённо имеет представление об Олимпиаде-22 и хоть раз слышал фамилию Валиевой, в курсе, что произошло с Камилой. А те, кому требуются пояснения, уж точно не будут открывать новости о мнении фигуристки Панфиловой. Панфилова обо всех отозвалась положительно, а в итоге статья выглядит как наброс на Камилу с напоминанием о допинге