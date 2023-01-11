Панфилова об Олимпиаде-2022: «Мне запомнилась больше всех Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа»

Теги сборная России сборная Китая Олимпиада-2022 пары женское катание Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Владимир Морозов Александра Трусова Аполлинария Панфилова Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова, выступавшая в паре с Дмитрием Рыловым, рассказала, какие фигуристы впечатлили ее на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мы смотрели Олимпиаду. Если говорить про парное катание, больше всего запомнились Евгения ТарасоваВладимир Морозов и Суй Вэньцзин – Хань Цун.

Если говорить про одиночниц, мне лично запомнилась больше всех Саша Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа, но и пять четверных – это такой перфоманс, не знаю, когда такое повторится.

Камила Валиева очень талантливая девочка, такие рождаются очень редко. Но то, что случилось на Олимпиаде, не хотелось бы комментировать», – сказала Панфилова.

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13 комментариев

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Delirium
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Ответ Mary Ion
У Саши были самые удачные программы из всех девочек. Поэтому, когда говорят, что ТШТ ее сливал, я остаюсь в недоумении
Мне Анина короткая нравится больше всех, но у Трусовой, определенно, были две лучшие программы в ее карьере на данный момент.
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Лека-Лека
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Программы не было вообще.
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lenapan
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Ответ Delirium
Можно что угодно говорить про Глейха, но он сделал все возможное, чтобы Саша взяла золото на этой Олимпиаде. Музыка дала ей баллы ГОЕ, которые она никогда бы не получила под какие-нибудь менее драйвовые композиции. Если абстрагироваться от музыки или отключить ее совсем, то Саша 2/3 своей произволки катит от прыжка к прыжку сосредоточенным лицом с редкими жестами руками, да и те сделаны на отвали, скорее обозначены, чем сделаны. Только в самом конце, под I wanna be your dog она наконец-то начинает показывать эмоции и попадает в ритм.
Самые эмоционально насыщенные презентации на ОИ были у Трусовой и Сакамото (короткая). Произвольная Трусовой вообще сгусток энергии и эмоций.
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lenapan
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Аналогично по парникам и одиночникам. Трусова, Суй/Хань и Тарасова/Морозов!
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Mary Ion
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Ответ Delirium
Можно что угодно говорить про Глейха, но он сделал все возможное, чтобы Саша взяла золото на этой Олимпиаде. Музыка дала ей баллы ГОЕ, которые она никогда бы не получила под какие-нибудь менее драйвовые композиции. Если абстрагироваться от музыки или отключить ее совсем, то Саша 2/3 своей произволки катит от прыжка к прыжку сосредоточенным лицом с редкими жестами руками, да и те сделаны на отвали, скорее обозначены, чем сделаны. Только в самом конце, под I wanna be your dog она наконец-то начинает показывать эмоции и попадает в ритм.
У Саши были самые удачные программы из всех девочек. Поэтому, когда говорят, что ТШТ ее сливал, я остаюсь в недоумении
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Denkaaaa
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вы конечно извините ,но она правда через сколько лет кто то сделает в женском одиночном фк 5 четверных в рамках одной программы?
да,Саша не особо хореографична ,но нужно же по максимуму использовать свои сильные стороны,не так ли?так если у Саши это прыжки,то почему нет?
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Delirium
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Можно что угодно говорить про Глейха, но он сделал все возможное, чтобы Саша взяла золото на этой Олимпиаде. Музыка дала ей баллы ГОЕ, которые она никогда бы не получила под какие-нибудь менее драйвовые композиции. Если абстрагироваться от музыки или отключить ее совсем, то Саша 2/3 своей произволки катит от прыжка к прыжку сосредоточенным лицом с редкими жестами руками, да и те сделаны на отвали, скорее обозначены, чем сделаны. Только в самом конце, под I wanna be your dog она наконец-то начинает показывать эмоции и попадает в ритм.
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tanya_1111
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А вот действительно интересно когда повторятся 5 четверных у женщин на ОИ? Сколько лет для этого нужно?
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galik55
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Спасибо, Аполинария, программа действительно хороша, да и Саша была прекрасна.
Поле удачи, прекрасная парница, подкрут сказочно красивый, выбросы тоже.
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Rums67
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Ответ Эдель
причем тут Трусова, если Камила все-таки больше понравилась. Ну и комплимент!
"Трусова запомнилась"
"Валеева понравилась"
И что ценнее для души?
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ретроградный меркурий
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Каждый имеет право отдавать свои симпатии любому спортсмену и говорить о них - не значит кого-то обязательно пиарить. Вот когда агент начинает давать интервью и рассказывать, какой его клиент великий и замечательный - это пиар, причём очень непрофессиональный и глупый.
Но статья ТАСС составлена хитро - под этими словами Панфиловой далее идёт текст "Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря 2021 года, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Игр в Пекине, на тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире, по итогам личного турнира спортсменка стала четвертой." Зачем нужно такое уточнение? Все, кто хоть отдалённо имеет представление об Олимпиаде-22 и хоть раз слышал фамилию Валиевой, в курсе, что произошло с Камилой. А те, кому требуются пояснения, уж точно не будут открывать новости о мнении фигуристки Панфиловой. Панфилова обо всех отозвалась положительно, а в итоге статья выглядит как наброс на Камилу с напоминанием о допинге
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Эдель
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причем тут Трусова, если Камила все-таки больше понравилась. Ну и комплимент!
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шампион
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Какой ненавязчивый, тонкий пеар.
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