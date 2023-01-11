Панфилова об Олимпиаде-2022: «Мне запомнилась больше всех Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа»

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года , выступавшая в паре с Дмитрием Рыловым, рассказала, какие фигуристы впечатлили ее на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мы смотрели . Если говорить про парное катание, больше всего запомнились – и Суй Вэньцзин – Хань Цун.

Если говорить про одиночниц, мне лично запомнилась больше всех Саша Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа, но и пять четверных – это такой перфоманс, не знаю, когда такое повторится.

очень талантливая девочка, такие рождаются очень редко. Но то, что случилось на Олимпиаде, не хотелось бы комментировать», – сказала Панфилова.