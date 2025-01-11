Российско-китайские игры. Карартынян, Воронов, Сарновский выступят с произвольными программами

Карартынян и Воронов покажут произвольные программы на Российско-китайских играх.

Российско-китайские игры

Южно-Сахалинск

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 4:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Хань Вэньбао (Китай)

2. Сунь Ихэ (Китай)

3. Никита Сарновский (Россия)

4. Вадим Воронов (Россия)

5. Эдуард Карартынян (Россия)

Положение после короткой программы

1. Эдуард Карартынян (Россия) – 80,72

2. Вадим Воронов (Россия) – 80,28

3. Никита Сарновский (Россия) – 79,91

4. Сунь Ихэ (Китай) – 63,92

5. Хань Вэньбао (Китай) – 54,36