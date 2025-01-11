Артем Петров: «Будем надеяться, что международная арена для нас откроется, и мы будем на ней выступать. Российско-китайские игры для нас прямо как лучик света»

Щербинина и Петров поделились впечатлениями от Российско-китайских игры.

Таисия Щербинина и Артем Петров победили в соревнованиях пар, китайцы Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян заняли второе место, россияне Вероника Меренкова и Даниль Галимов – третье.

Щербинина: Мы с Артемом запомним этот старт как наши первые совместные международные соревнования. Это безумно крутой опыт. Я сама иногда не верю, что буквально два года назад выступала на этих же стартах, только как одиночница.

Тогда Игры проходили в Китае, но и в Южно-Сахалинск мы добирались достаточно долго. В Китае нам нельзя было особо никуда выходить, потому что тогда был карантин. Мы сидели в отеле, нас возили туда-обратно на трансфере, да и на трибунах никого не было из-за карантина, как и на улицах. Только в конце была экскурсия на ледяные горки, но я не пошла.

Петров: Будем надеяться, что международная арена для нас откроется, и мы будем на ней выступать. А эти соревнования для нас прямо как лучик света: и посоревновались с иностранцами, и пообщались. Классный праздник.

Китайцы – ребята доброжелательные, друг другу улыбаемся. Хоть и на ломаном английском, но общаемся с нашими китайскими друзьями.

Китайские ребята ведут себя достаточно скромно. Думаю, если бы мы могли яснее выражать свои мысли на иностранном языке, мы бы узнали друг друга получше. А пока только «hello» и «good luck». Будет стимул учить.