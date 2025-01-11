Российско-китайские игры. Ляшенко, Петрова, Дзепка выступят с произвольными программами

Дзепка и Петрова покажут произвольные программы на Российско-китайских играх.

Российско-китайские игры

Южно-Сахалинск

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 6:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Сюй Ваньди (Китай)

2. Чжан Жуйян (Китай)

3. Ван Ихань (Китай)

4. Анна Ляшенко (Россия)

5. Агата Петрова (Россия)

6. София Дзепка (Россия)

Положение после короткой программы

1. София Дзепка (Россия) – 72,19

2. Агата Петрова (Россия) – 69,70

3. Анна Ляшенко (Россия) – 67,50

4. Ван Ихань (Китай) – 59,14

5. Чжан Жуйян (Китай) – 54,69

6. Сюй Ваньди (Китай) – 48,61