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Вера Базарова: «С годами начинаешь ценить шоу как стимул держать себя в хорошей форме. Это такой фитнес, за который тебе еще и платят»

Фигуристка Вера Базарова высказалась о заработках в ледовых шоу.

– Есть мнение, что за новогодние праздники фигурист может заработать себе на полгода жизни. Насколько это соответствует действительности?

– Для меня ледовые шоу, разумеется, не основной заработок, но приятный дополнительный доход. Я всегда считаю, что это не особо и трудный заработок. Опять же, я сама получаю от ледовых шоу только удовольствие, мне это в радость. Так что финансовая составляющая отходит на второй план, важнее сам процесс.

К тому же с годами начинаешь ценить шоу как стимул держать себя в хорошей спортивной форме. Для тех фигуристов, кому за 30, это актуально. Встречаешься с ребятами, обсуждаешь какие-то моменты и приходишь к мысли, что это такой фитнес, за который тебе еще и платят. В любом случае волей-неволей приходишь в форму.

– К тому же возможность встретить старых друзей.

– Разумеется. Всегда теплая такая компания собирается, много знакомых лиц, встречаешь ребят, с которыми когда-то вместе тренировался, соревновался, выступал. Своя компания уже вокруг шоу формируется.

Стирается при этом возрастная граница, встречаются как совсем еще юные фигуристы, 17-18 лет или даже помладше, так и уже более взрослые. Все плюс-минус задействованы в одних и тех же спектаклях, так что чувствуешь себя в молодежном потоке, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
ледовые шоу
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