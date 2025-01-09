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Грассль о периоде в России: «Было тяжело, никто не говорил по-английски, я был один и тосковал. Но сильно вырос психологически»

Даниэль Грассль поделился воспоминаниями о тренировках в России.

Грассль – итальянский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы 2022 года. В 2023-м он тренировался в группе Этери Тутберидзе.

«Я большой поклонник Этери. Ее спортсменки прыгают больше, чем мужчины.

Я получил тот опыт, который и хотел. В январе 2023-го, после худшего в моей жизни испытания на чемпионате Италии (Грассль не попал на подиум, хотя до этого побеждал четыре года подряд – Спортс’’), я был в плохом состоянии и решил уехать.

Было очень тяжело, никто не говорил по-английски, я все время был один и тосковал. Но сильно вырос психологически.

Для Этери каждый день – это новое соревнование, где она главный судья. Давление было огромным. Спустя полгода я вернулся», – сказал Грассль.

Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Corriere della Sera
logoсборная Италии по фигурному катанию
мужское катание
Даниэль Грассль
logoЭтери Тутберидзе
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