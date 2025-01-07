Анастасия Волочкова: «Наши спортсмены самые лучшие. Это причина, по которой российских спортсменов пытаются задвинуть, не разрешают выходить под нашим флагом»
Анастасия Волочкова пожелала российским спортсменам побед.
«Желаю российскому спорту процветания и побед! Наши спортсмены самые лучшие. Это причина, по которой российских спортсменов пытаются задвинуть, не разрешают выходить под нашим флагом.
Все, что касается Олимпиады, это несправедливость! В своем шоу «Одержимость» я выхожу с флагом, и никто не может мне это запретить», — сказала балерина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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