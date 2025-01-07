Анастасия Волочкова: «Наши спортсмены самые лучшие. Это причина, по которой российских спортсменов пытаются задвинуть, не разрешают выходить под нашим флагом»

Анастасия Волочкова пожелала российским спортсменам побед.

«Желаю российскому спорту процветания и побед! Наши спортсмены самые лучшие. Это причина, по которой российских спортсменов пытаются задвинуть, не разрешают выходить под нашим флагом.

Все, что касается Олимпиады, это несправедливость! В своем шоу «Одержимость» я выхожу с флагом, и никто не может мне это запретить», — сказала балерина.