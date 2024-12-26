Роман Савосин: «Буду очень рад за ребят, которые получат возможность поехать на Олимпийские игры. Но объективно понимаю, что вряд ли смогу туда отобраться»

Роман Савосин высказался о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду.

— Как отреагировали на решение ISU о допуске наших спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026?

— Прекрасная новость. Все очень долго ее ждали. Очень хочется, чтобы наши спортсмены вернулись и показали себя на международных соревнованиях.

— Ваша произвольная программа поставлена под хиты Адриано Челентано. Не кажется, что именно вам надо ехать в Милан, чтобы местная публика поняла посыл выступления?

— Это, конечно, была бы очень красивая история. Но поездку в Милан надо заслужить не только выбором музыки. И, к сожалению, как показал чемпионат России, я пока не достоин этого.

— Вы как-то выражали неуверенность, что уже не выступите на международных турнирах. После новости от ISU позитива добавилось?

— А это и не было пессимизмом. Я просто готов к этому. Мне очень нравится выступать в России. У нас отличная организация соревнований, высокая конкуренция.

Свои силы я оцениваю объективно. Буду очень рад за ребят, которые получат возможность поехать на Олимпийские игры. Но объективно понимаю, что вряд ли смогу туда отобраться. Никаких переживаний из-за этого нет, я готов к этому, — сказал Савосин.