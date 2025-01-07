«Скорейшего возвращения на международную арену». Тарасова озвучила пожелание российскому спорту на Рождество
Татьяна Тарасова озвучила пожелание российскому спорту на Рождество.
«Что пожелать на Рождество российскому спорту? Скорейшего возвращения на международную арену», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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