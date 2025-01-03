Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Евгения Трофимова.

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Трофимов скончался сегодня в возрасте 80 лет. Среди его учениц – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«Он воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря. Очень жаль. Тренерами рождаются очень редко, а он был выдающимся человеком», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .