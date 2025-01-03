Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Евгения Трофимова.
Заслуженный тренер России по легкой атлетике Трофимов скончался сегодня в возрасте 80 лет. Среди его учениц – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.
«Он воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря. Очень жаль. Тренерами рождаются очень редко, а он был выдающимся человеком», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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