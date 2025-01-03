Ирина Роднина: «Хочется, чтобы мальчики переходили от юношеского катания к мужскому. Без кривляний и странных интерпретаций»
«В фигурном катании внешность значит очень многое. Хотим мы этого или не хотим. Но спортсмены должны выходить и кататься так шикарно, чтобы на их внешность смотрели только в начале программы, а после ее завершения обращали внимание в первую очередь на свои эмоции от проката.
Но мужчины созревают всегда позже. Хочется, чтобы мальчики переходили от юношеского катания к мужскому. Более взрослому. Без кривляний и странных интерпретаций. Хочется видеть от юношей мощное и сильное катание», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.
Также Роднина высказалась о российских фигуристках.
«Аделия – явный лидер женского фигурного катания в России. С ним у нас в последнее время было все нормально, но я не могу назвать его женским. Там выступают совсем юные девушки, хорошие милые детишки.
Они хорошие исполнительницы технических элементов и программ. Не знаю, останется ли Аделия надолго в памяти российских зрителей, но сегодня она самая интересная по прыжкам, композициям и исполнению», – отметила Роднина.
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