Ирина Роднина: «Хочется, чтобы мальчики переходили от юношеского катания к мужскому. Без кривляний и странных интерпретаций»

Ирина Роднина заявила, что хочет видеть мужское фигурное катание «без кривляний».

«В фигурном катании внешность значит очень многое. Хотим мы этого или не хотим. Но спортсмены должны выходить и кататься так шикарно, чтобы на их внешность смотрели только в начале программы, а после ее завершения обращали внимание в первую очередь на свои эмоции от проката.

Но мужчины созревают всегда позже. Хочется, чтобы мальчики переходили от юношеского катания к мужскому. Более взрослому. Без кривляний и странных интерпретаций. Хочется видеть от юношей мощное и сильное катание», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина .

Также Роднина высказалась о российских фигуристках.

«Аделия – явный лидер женского фигурного катания в России. С ним у нас в последнее время было все нормально, но я не могу назвать его женским. Там выступают совсем юные девушки, хорошие милые детишки.

Они хорошие исполнительницы технических элементов и программ. Не знаю, останется ли Аделия надолго в памяти российских зрителей, но сегодня она самая интересная по прыжкам, композициям и исполнению», – отметила Роднина.