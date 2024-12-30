«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»

«Оренбург» выложил совместное фото фигуриста Ежлова и тренера Слишковича.

На снимке Андрей Ежлов и главный тренер футбольного клуба Владимир Слишкович держат футболку с фамилией фигуриста и номером 2027.

Также «Оренбург » опубликовал видео, на котором Ежлов исполняет сальто на льду в именной футболке.

«Новогодний подарок для вас совсем скоро!⛸⚽️» – говорится в телеграм-канале клуба.

Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко. На чемпионате России в Омске они заняли 9-е место.