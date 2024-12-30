«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
«Оренбург» выложил совместное фото фигуриста Ежлова и тренера Слишковича.
На снимке Андрей Ежлов и главный тренер футбольного клуба Владимир Слишкович держат футболку с фамилией фигуриста и номером 2027.
Также «Оренбург» опубликовал видео, на котором Ежлов исполняет сальто на льду в именной футболке.
«Новогодний подарок для вас совсем скоро!⛸⚽️» – говорится в телеграм-канале клуба.
Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко. На чемпионате России в Омске они заняли 9-е место.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем