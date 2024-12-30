Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»

Психолог сообщила, что ей поступают угрозы после комментария об Алине Загитовой.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская ранее отреагировала на новость о том, что олимпийской чемпионке отказали в гранте на 74,8 млн рублей: «Загитова требует к себе внимания без решения возможных финансовых и экономических нюансов. Обратиться за помощью к своим коллегам по фигурному катанию, возможно, мешает излишняя гордость ».

«После комментария об Алине Загитовой и ее истории с грантом мне стали писать странные люди. В мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения, что якобы я позорю Алину Загитову, что-то говорю неправильно, ставили под сомнение мой профессионализм.

Одна из девушек была самой активной. Какая-то журналистка с надутыми губами в очках была очень агрессивной! Записывала видео, аудио, всячески меня обзывала и сказала, что как психолог я – полный отстой. С ее стороны было еще много разных выражений. Сказала: «Еще раз против Алины что-то скажешь – пожалеешь!» Я сразу же ее удалила и заблокировала.

Просто не понимаю, почему такая негативная реакция у людей. Это правда очень странно. Я как психолог сказала все так, как есть. Похоже, не все любят правду», – рассказала Маремпольская.