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Татьяна Тарасова: «Главное разочарование этого года – что мы не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Мы бы там выигрывали»

Татьяна Тарасова назвала разочарованием года отсутствие россиян на мировой арене.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года.

«Главное разочарование этого года – что мы не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Мы бы там не просто выступали, а выигрывали бы. Будем надеяться, что ситуация изменится», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
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