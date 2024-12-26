Татьяна Тарасова: «Главное разочарование этого года – что мы не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Мы бы там выигрывали»

Татьяна Тарасова назвала разочарованием года отсутствие россиян на мировой арене.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года.

«Главное разочарование этого года – что мы не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Мы бы там не просто выступали, а выигрывали бы. Будем надеяться, что ситуация изменится», – сказала Тарасова.