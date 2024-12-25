Татьяна Тарасова: «Российское фигурное катание и есть мировое. Прошедший ЧР тому подтверждение»
Татьяна Тарасова назвала российское фигурное катание мировым.
19-22 декабря в Омске проходил чемпионат России. В одиночном катании победили Владислав Дикиджи и Аделия Петросян, в парах – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.
«Российское фигурное катание и есть мировое. У нас выступают сильнейшие фигуристы планеты. Прошедший чемпионат России тому подтверждение», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
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