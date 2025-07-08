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Ольга Бузова: «Я все сделала, чтобы оказаться на свадьбе Авериной и Соловьева»

Ольга Бузова посетила свадьбу Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.

Пара поженилась 7 июля. 

— Как вы познакомились с Диной и Димой?

— С Диночкой я познакомилась только что. Приглашал меня Дима. Он был моим партнером на шоу («Ледниковый период»). Это был 20‑й год. Я очень люблю Диму, он столько раз спасал мне жизнь, лед оказался скользким. Если бы не он, мы бы не дошли до финала, где мы победили благодаря зрительскому голосованию.

Я все сделала, чтобы оказаться на свадьбе. Я редко посещаю подобного рода мероприятия, потому что меня просто никогда нет физически в Москве. Но для меня свадьба — это всегда событие, праздник любви.

Я, как человек свободный, без отношений, всегда очень вдохновляюсь этими мероприятиями, потому что вижу эту любовь своими глазами, это не сказка, не небылица, вот она перед нами.

Поэтому что желают всем молодым? Долгих совместных лет, и, конечно, же любви. Потому что брак — это не показатель, но когда мужчина готов на такой поступок так быстро, это говорит о бесконечной любви, поэтому я желаю ребятам ощутить эту любовь на всю свою жизнь, — сказала Бузова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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