Илья Авербух: «Так получилось, что я стал крестным отцом пары Авериной и Соловьева. Ждем пополнения в этой семье»

Илья Авербух рассказал о начале отношений Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.

7 июля пара поженилась.

— Так получилось, что я стал крестным отцом этой замечательной пары. Буквально с первых тренировок было понятно деликатное отношение Димы к Дине. В принципе, Дима всегда очень деликатен, а Дина очень приветлива, с открытой улыбкой, которую вся страна знает, обожает и любит.

И какого‑то ощущения, что между ними прям сразу вспыхнули отношения, не было. Мы работали, Дима поддерживал на льду партнершу. Дина держала какое‑то расстояние, но постепенно стало понятно, что ребят связывает нечто большее.

Но это не было на показ: «Вот мы вместе приехали на одной машине». Ничего подобного. Они держали внешнее расстояние, но я понимал, что между взрослыми людьми взрослые отношения, это замечательно.

— Кто‑то сказал, что они достаточно быстро поженились, но, наверное, когда сильные чувства, нет смысла ждать.

— Не считаю, что они быстро поженились, практически год они встречались. Они приняли решение, о свадьбе они заявили достаточно давно. То есть еще было время как‑то проверить себя.

Но мне кажется, что молодые, яркие, талантливые и любящие друг друга два человека должны создавать семью, и мы ждем пополнения в этой семье. Здесь нечего ходить кругами. Надо брать счастье в руки и жить счастливо, - сказал Авербух .