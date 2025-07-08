«А♾️А». Арина Аверина и Дмитрий Алиев выложили совместные фото
Арина Аверина и Дмитрий Алиев опубликовали совместные фото.
Накануне они посетили свадьбу сестры Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьева.
«А♾️А», – говорится в подписи к посту.
Арина Аверина – пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, Дмитрий Алиев – чемпион Европы по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Авериной и Алиева
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