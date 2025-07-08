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Арина Аверина: «С первой встречи Дины и Соловьева, с их первого взгляда поняла и знала, что они будут вместе»

Арина Аверина рассказала о любви Дины и Дмитрия Соловьева.

7 июля пара поженилась.

— Я знаю, что именно дресс‑код они с Димой выбрали как‑то сразу. Прям раз и вместе одновременно сказали, что хотят на свадьбе оттенки синего и голубого.

Я просто старалась их успокоить. Они переживали, нервничали, хотели, чтобы всё прошло красиво и гладко, чтобы все гости были довольны. Я просто старалась их как‑то поддержать, успокоить, подбодрить, развеселить, ничего такого не делала. В каких‑то моментах они меня спрашивали, я иногда подсказывала, что‑то советовала, но так они сами.

— Как вы поддерживали Дину последние несколько дней или ребята больше времени проводили вдвоем? Дина не могла ничего от вас утаить.

— Никаких секретов не было. Дима очень сильно любит Дину, как и Дина любит Диму. И они все вместе делали. Я старалась не мешать. В какие‑то моменты даже специально не приезжала, не мешала, чтобы они побыли наедине, наслаждались этими моментами.

— Как вы поняли, что Дима достоин вашей сестры?

— Я как‑то сразу же с первой встречи, с их первого взгляда поняла и знала, что они будут вместе. По ним это было видно, что они влюбились друг в друга. Они были настолько искренны и честны, что мне кажется, это любовь с первого взгляда. И эта любовь очень крепкая, они безумно обожают друг друга, очень сильно любят. Это просто по любви.

— Как ребята общаются друг с другом?

— Общаются очень мило. На них смотреть одно удовольствие. На самом деле, я знаю, что когда они расстаются, допустим, кому‑то надо куда‑то улететь даже на день‑два, они скучают и потом быстрее прилетают и проводят упущенное время вместе.

Они всегда вместе, им очень тяжело, когда они расстаются и разлетаются. Допустим, утром Дина уезжает в одно место, Дима — в другое, и вечером, конечно, они приезжают и говорят: «Господи, как я безумно скучала» или «Как я безумно скучал по тебе».

— Как вам кажется, насколько это знаковая семья для российского спорта?

— Дина в гимнастике — мировая чемпионка. Дима — олимпийский чемпион. Они две звезды в разных видах спорта, но их объединил лед. Можно сказать, лед и пламя, – рассказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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