Галлямов поздравил Козловского с днем рождения: «Оставайся самим собой, несмотря ни на что. Пусть все остается на своих местах!»

Александр Галлямов поздравил Дмитрия Козловского с днем рождения.

23 декабря чемпиону Европы в парном катании исполнилось 25 лет.

«🎂 Дима, поздравляю тебя с днем рождения!

👍Оставайся самим собой, несмотря ни на что. Пусть все остается на своих местах!

Желаю здоровья и успехов!» – написал Галлямов в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе Козловский стал серебряным призером чемпионата России в дуэте с Александрой Бойковой. Победу одержали Галлямов и Анастасия Мишина.