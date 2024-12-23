Галлямов поздравил Козловского с днем рождения: «Оставайся самим собой, несмотря ни на что. Пусть все остается на своих местах!»
Александр Галлямов поздравил Дмитрия Козловского с днем рождения.
23 декабря чемпиону Европы в парном катании исполнилось 25 лет.
«🎂 Дима, поздравляю тебя с днем рождения!
👍Оставайся самим собой, несмотря ни на что. Пусть все остается на своих местах!
Желаю здоровья и успехов!» – написал Галлямов в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе Козловский стал серебряным призером чемпионата России в дуэте с Александрой Бойковой. Победу одержали Галлямов и Анастасия Мишина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
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