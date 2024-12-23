Самсонов о чемпионате России: «Доволен на 65%, потому что подготовка была очень сильно смазана. За неделю до подвернул ногу, за два-три дня до вылета – проблемы с паховой мышцей»

Даниил Самсонов рассказал о травме, полученной за неделю до чемпионата России.

19-летний фигурист занял седьмое место на турнире в Омске.

– Как оцениваешь для себя турнир?

– Ну, процентов на 65 я доволен, потому что моя подготовка была очень сильно смазана: из-за травмы я снялся с этапа Гран-при в Москве, потом опять подвернул ногу.

– Второй раз подворачивал?

– Да, 9 декабря, за неделю до чемпионата России. И все время такая смазанная подготовка была, за два-три дня до вылета в Омск возникли проблемы с левой паховой мышцей, я не мог прыгать с левой ноги все прыжки.

Подготовка оказалась очень тяжелой, поэтому то, как я смог собраться и как прошли соревнования, в принципе, очень достойно, но сам понимаю, что произвольную программу мог лучше откатать, потому что в ней был чуть-чуть больше уверен, чем в короткой.

Я понимал, что в короткой нет права на ошибку, если ошибаешься, то все, можешь забывать о чемпионате. В короткой, к сожалению, мне поставили спорный недокрут на сальхове. Но ничего страшного, не сильно критичная ошибка. Можно было в произвольной с чистым прокатом бороться за второе-третье место. Но, к сожалению, я откатал как откатал.

Больше обидно за двойной лутц, потому что я вообще готовил программу с двумя тройными акселями. Когда я сделал первый, понял, что у меня очень мало сил и вряд ли я смогу войти во второй, поэтому решил перестраховаться, пойти в тройной лутц, чтобы сделать его уверенно и получить хорошие баллы. К сожалению, я даже тройной не смог сделать, потому что попал в дырку во льду, из-за этого не оттолкнулся вообще.

За тулуп не так обидно, конечно, я был в нем настолько уверен, что даже не готовил на шестиминутной разминке. Я сразу пошел четверной прыгать с первого раза. Но в программе чуть-чуть сбили аплодисменты некоторых болельщиков. Я чуть-чуть растерялся, из-за этого не так оттолкнулся, и произошло падение. В принципе, то, как я собрал обе программы, тянет на 65 процентов, – рассказал Самсонов .