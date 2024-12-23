Владислав Дикиджи: «Мне хотелось бы в первую очередь довести до ума дорожку шагов, а не гнаться за пятым или шестым квадом»

Владислав Дикиджи объяснил, почему не хочет гнаться за пятым квадом в программе.

– В начале сезона я спрашивала вашего тренера, какое количество четверных прыжков по нынешним временам нужно исполнять в произвольной программе, и он ответил, что все семь. Какой максимально сложный вариант пробовали вы?

– Пока наиболее сложный прокат с точки зрения базовой стоимости выдался у меня в Питере на пятом этапе Гран-при России. Сложнее того контента с четырьмя четверными и двумя тройными акселями я не катал.

– Что ограничивает?

– Да ничего не ограничивает на самом деле. Просто мне кажется, что по количеству прыжков пока этого достаточно. Мне хотелось бы в первую очередь довести до ума дорожку шагов, а не гнаться за пятым или шестым квадом.

– В произвольной программе вы получили за дорожку лишь второй уровень сложности. Была какая-то техническая причина или «Бобик сдох»?

– Это Бобик не просто сдох, а совершенно конкретно. Уже никаких сил не оставалось, – сказал чемпион России по фигурному катанию Дикиджи .

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