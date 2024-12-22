«🙏🙏🙏🙏🙏». Валиева отреагировала на показательный номер Кондратюка

Камила Валиева отреагировала на показательный номер Марка Кондратюка.

22 декабря в Омске прошли показательные выступления в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Кондратюк представил программу на песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах».

Валиева в своем телеграм-канале отреагировала на прокат Кондратюка пятью эмодзи со сложенными руками: 🙏🙏🙏🙏🙏. Ранее фигуристка выступала с номером под ту же песню.