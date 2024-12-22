«🙏🙏🙏🙏🙏». Валиева отреагировала на показательный номер Кондратюка
Камила Валиева отреагировала на показательный номер Марка Кондратюка.
22 декабря в Омске прошли показательные выступления в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Кондратюк представил программу на песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах».
Валиева в своем телеграм-канале отреагировала на прокат Кондратюка пятью эмодзи со сложенными руками: 🙏🙏🙏🙏🙏. Ранее фигуристка выступала с номером под ту же песню.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем