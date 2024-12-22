Чемпионат Японии. Кагияма победил, Наката – 2-й, Цубои – 3-й, Нобунари Ода – 4-й
Юма Кагияма одержал победу на чемпионате Японии по фигурному катани.
Чемпионат Японии
Кадома
Мужчины
Итоговое положение
1. Юма Кагияма – 297,73
2. Рио Наката – 263,99
3. Тацуя Цубои – 247,31
4. Нобунари Ода – 234,68
5. Казуки Томоно – 233,95
6. Сена Мияки – 233,49
7. Шун Сато – 230,80
8. Као Миура – 230,09
9. Коширо Шимада – 224,04
10. Сота Ямамото – 217,09
11. Шунске Накамура – 214,25...
13. Такеру Амин Катайсэ – 212,78
Произвольная программа
1. Юма Кагияма – 205,68
2. Рио Наката – 173,68
3. Тацуя Цубои – 173,37
4. Сена Мияки – 158,33
5. Коширо Шимада – 150,84
6. Нобунари Ода – 150,15
7. Шун Сато – 148,90
8. Казуки Томоно – 144,23
9. Као Миура – 141,22
10. Шунске Накамура – 140,29
11. Такеру Амин Катайсэ – 137,16
12. Сота Ямамото – 136,99
Опубликовано: Полина Лоцик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем