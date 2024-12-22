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Чемпионат Японии. Кагияма победил, Наката – 2-й, Цубои – 3-й, Нобунари Ода – 4-й

Юма Кагияма одержал победу на чемпионате Японии по фигурному катани.

Чемпионат Японии

Кадома

Мужчины

Итоговое положение

1. Юма Кагияма – 297,73

2. Рио Наката – 263,99

3. Тацуя Цубои – 247,31

4. Нобунари Ода – 234,68

5. Казуки Томоно – 233,95

6. Сена Мияки – 233,49

7. Шун Сато – 230,80

8. Као Миура – 230,09

9. Коширо Шимада – 224,04

10. Сота Ямамото – 217,09

11. Шунске Накамура – 214,25...

13. Такеру Амин Катайсэ – 212,78

Произвольная программа

1. Юма Кагияма – 205,68

2. Рио Наката – 173,68

3. Тацуя Цубои – 173,37

4. Сена Мияки – 158,33

5. Коширо Шимада – 150,84

6. Нобунари Ода – 150,15

7. Шун Сато – 148,90

8. Казуки Томоно – 144,23

9. Као Миура – 141,22

10. Шунске Накамура – 140,29

11. Такеру Амин Катайсэ – 137,16

12. Сота Ямамото – 136,99

Опубликовано: Полина Лоцик
logoсборная Японии
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