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Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»

Софья Чаплыгина рассказала, что перенесла болезнь перед чемпионатом России.

Фигуристка получила 188,72 балла по итогам двух программ.

– Эмоции также смешанные, но рада, что завершила турнир в положительном ключе. Очень переживала, груз ответственности был. Могла бы и лучше, могу так сказать. Рада, что удалось вытащить каскад.

– Что тебя подталкивало вперед или выбивало на этом турнире?

– Была готова, настроена, за две недели до турнира успела переболеть. Очень тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать.

– Что тебе больше всего нравится в фигурном катании?

– Эстетика. Как это смотрится чисто визуально, костюмы. Постановки, программы.

– Какие планы дальше, как планируешь встретить Новый год?

– Отдохнуть – самое главное. Встретить Новый год дома за столом с семьей.

– Как оцениваешь чемпионат в целом, каким он запомнится?

– Запомнится атмосферой, забитыми трибунами. То, насколько тепло здесь приняли. Если бы не самые лучшие прокаты, было бы еще лучше. В целом турнир отличный. Возвращаюсь в Москву с хорошим настроением, – сказала Чаплыгина. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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Софья Чаплыгина
женское катание
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