Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
Фигуристка получила 188,72 балла по итогам двух программ.
– Эмоции также смешанные, но рада, что завершила турнир в положительном ключе. Очень переживала, груз ответственности был. Могла бы и лучше, могу так сказать. Рада, что удалось вытащить каскад.
– Что тебя подталкивало вперед или выбивало на этом турнире?
– Была готова, настроена, за две недели до турнира успела переболеть. Очень тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать.
– Что тебе больше всего нравится в фигурном катании?
– Эстетика. Как это смотрится чисто визуально, костюмы. Постановки, программы.
– Какие планы дальше, как планируешь встретить Новый год?
– Отдохнуть – самое главное. Встретить Новый год дома за столом с семьей.
– Как оцениваешь чемпионат в целом, каким он запомнится?
– Запомнится атмосферой, забитыми трибунами. То, насколько тепло здесь приняли. Если бы не самые лучшие прокаты, было бы еще лучше. В целом турнир отличный. Возвращаюсь в Москву с хорошим настроением, – сказала Чаплыгина.
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