«Это просто здорово, глоток свежего воздуха для всех нас. Мы уже счастливы безмерно». Буянова о допуске к отбору на Олимпиаду-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.
В отборочном турнире по фигурному катанию сможет выступить один участник или пара в каждом виде.
«Это просто здорово, глоток свежего воздуха для всех нас, для тренеров, для спортсменов, для спортивной федерации, которая трудилась над этой темой, была в контакте с международной федерацией.
О чем можно говорить, только можно порадоваться и быть счастливыми, что ребята будут вновь участвовать в соревнованиях. Мысленно уже к Олимпиаде могут готовиться. Это послужит началом, чтобы ребята выступали на всех стартах. Только радоваться за них можно.
Мы только за. Первая ласточка такая, и мы уже счастливы безмерно. У ребят появляется стимул, и совершенно другая подготовка. Положено начало, а это самое главное», – сказала заслуженный тренер России.
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