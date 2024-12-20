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Бутырская о допуске фигуристов: «Нужно пользоваться ситуацией и выступать. Недавно пловцы, которые съездили на чемпионат мира, произвели фурор»

Мария Бутырская высказалась о допуске российских фигуристов к отбору на ОИ-2026.

«В наше время нужно пользоваться хотя бы такой ситуацией и выступать, пусть даже под нейтральным флагом. Недавно пловцы, которые съездили на чемпионат мира, произвели такой фурор! И что, кто-то их осуждает за нейтральный статус?

Это спортсмены, они живут соревнованиями, поэтому лишать их этого – как отрубить руку или ногу. Тем более у фигуристов очень короткий век нахождения на льду в хорошей форме. Тут раз-два – и все, ты не успел, опоздал. Представляете, как это обидно?

Конечно, это решение ISU – добрый знак для всего российского фигурного катания. Олимпийские игры – это вообще самое крутое соревнование. И если нам дают возможность отобраться на них, то и остальные международные соревнования не за горами.

О фаворитах говорить пока рано. Для фигурного катания время до отбора на Олимпиаду – большой срок. Эта новость сейчас, может быть, взбудоражит даже спортсменов, которые брали паузу. Думаю, не многие захотят упустить такой шанс.

Конечно, все спортсмены, завершившие карьеру, не вернутся. Олимпийские чемпионы, конечно, не будут этого делать, но у кого нет олимпийской медали и кто ни разу не был на Олимпиаде – они, думаю, будут пользоваться этой возможностью», – сказала чемпионка мира 1999 года.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoISU
logoсборная России
logoМария Бутырская
женское катание
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