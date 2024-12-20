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Алексей Мишин: «Для меня абсолютно ясно, что нужно ехать на Олимпиаду даже под нейтральным статусом и со всеми ограничениями»

Алексей Мишин считает, что нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Международный союз конькобежцев (ISU) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Игр-2026 в нейтральном статусе.

«Событие, о котором мы сегодня узнали, является первым шагом к полноценному возвращению российского фигурного катания в мировое сообщество.

Для меня абсолютно ясно, что нужно ехать на Олимпиаду даже под нейтральным статусом и со всеми ограничениями. Эту возможность нужно использовать», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

«Так делать нельзя». Наша фигурка узнала о допуске на Олимпиаду – и растерялась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлексей Мишин
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
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