Петросян чисто откатала короткую программу с тройным акселем на чемпионате России

Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой на чемпионате России.

Также фигуристка прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.

За технику она набрала 48,17 балла, общая оценка – 85,78 балла.