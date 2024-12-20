Петросян чисто откатала короткую программу с тройным акселем на чемпионате России
Аделия Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой на чемпионате России.
Также фигуристка прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.
За технику она набрала 48,17 балла, общая оценка – 85,78 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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