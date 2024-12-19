Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин остаются вне конкуренции. Получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном»

Бестемьянова считает Степанову и Букина безусловными лидерами в танцах на льду.

Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России. Вторые – Ирина Хавронина и Девид Нарижный , третьи – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«Я очень довольна прокатом Степановой и Букина. Молодцы, умнички, хорошо катались, они остаются вне конкуренции. Я получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном.

Сегодня они вновь напомнили, что являются безусловными лидерами. Степанова с Букиным довольно молодые люди, и пока не хочется говорить о них слово «легенды», пускай они еще много-много лет нас радуют, но их катание действительно выдающееся.

Меня очень удивили Пасечник и Чиризано. Красиво откатались, на большой скорости, и набрали такую форму буквально за месяц.

Вообще очень интересные результаты, какие-то неожиданные. Кагановская с Некрасовым не откатались как следует. Ребята как-то зажались. Наверное, они начали соревноваться за самые высокие места, и на нервах такое бывает. Но я думаю, что завтра Василиса и Максим придут в себя, и будут катать «свои» программы, а не такие зажатые.

Хавронина с Нарижным неожиданно обогнали Худайбердиеву с Базиным, но у Базина, мне кажется, твизл был не очень чистым. Ему за это ниже уровень поставили, и если бы этого не произошло, то они были бы выше. Надо очень точно кататься.

Завтра мне хочется насладиться произвольным танцем, чтобы спортсмены катались так, чтобы не было ощущения работы, что они прям очень стараются чисто исполнить элементы. Хочется видеть программы, от которых летят искры, чтобы просто нравилось это.

Знаете, кто так катается? Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Это их первый взрослый сезон, и в их катании уже чувствуется эта легкость. Они катаются, и я понимаю, что это искусство», — сказала олимпийская чемпионка в интервью Sport24.