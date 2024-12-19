  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин остаются вне конкуренции. Получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном»
9

Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин остаются вне конкуренции. Получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном»

Бестемьянова считает Степанову и Букина безусловными лидерами в танцах на льду.

Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России. Вторые – Ирина Хавронина и Девид Нарижный, третьи – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«Я очень довольна прокатом Степановой и Букина. Молодцы, умнички, хорошо катались, они остаются вне конкуренции. Я получаю огромное удовольствие от наблюдения, как растут Александра с Иваном.

Сегодня они вновь напомнили, что являются безусловными лидерами. Степанова с Букиным довольно молодые люди, и пока не хочется говорить о них слово «легенды», пускай они еще много-много лет нас радуют, но их катание действительно выдающееся.

Меня очень удивили Пасечник и Чиризано. Красиво откатались, на большой скорости, и набрали такую форму буквально за месяц.

Вообще очень интересные результаты, какие-то неожиданные. Кагановская с Некрасовым не откатались как следует. Ребята как-то зажались. Наверное, они начали соревноваться за самые высокие места, и на нервах такое бывает. Но я думаю, что завтра Василиса и Максим придут в себя, и будут катать «свои» программы, а не такие зажатые.

Хавронина с Нарижным неожиданно обогнали Худайбердиеву с Базиным, но у Базина, мне кажется, твизл был не очень чистым. Ему за это ниже уровень поставили, и если бы этого не произошло, то они были бы выше. Надо очень точно кататься.

Завтра мне хочется насладиться произвольным танцем, чтобы спортсмены катались так, чтобы не было ощущения работы, что они прям очень стараются чисто исполнить элементы. Хочется видеть программы, от которых летят искры, чтобы просто нравилось это.

Знаете, кто так катается? Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Это их первый взрослый сезон, и в их катании уже чувствуется эта легкость. Они катаются, и я понимаю, что это искусство», — сказала олимпийская чемпионка в интервью Sport24. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoДевид Нарижный
logoВасилиса Кагановская
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Пасечник
logoсборная России
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoНаталья Бестемьянова
logoИван Букин
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoМаксим Некрасов
logoЕлизавета Худайбердиева
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Мозалев: «Пару дней назад заболел, ужасно болит горло. Рад, что смог выйти и откатать сегодня»
13 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк лидирует в короткой программе, Гуменник – 2-й, Семененко – 8-й
168835 минут назадLive
Роман Савосин: «Доволен сегодняшним прокатом. Волнение было, но все равно было намного спокойнее, чем год назад»
158 минут назад
Петр Гуменник: «Созванивался с Рафаэлем Арутюняном, обсудили, как докручивать прыжки. Это помогло»
13сегодня, 13:32
Дикиджи о короткой программе: «Доволен на 6,5 из 10, не привык допускать такие помарки. Нервов больше от большого желания, это и подкосило»
4сегодня, 13:23
Владислав Дикиджи: «Может быть, попробую четверной аксель на прыжковом турнире. В последний раз заходил перед Казанью, парочку попыток – упал»
сегодня, 13:20
Игнатов о Трусовой: «На произвольную она приезжать не планировала. Но во время проката для меня не имеет значения, что происходит за бортиком, я сосредоточен на катании»
3сегодня, 13:18
«Уважаемые комментаторы, обращение к вам. Не надо мне писать, что этот образ был неуместный». Бойкова о наряде на жеребьевку чемпионата России
34сегодня, 12:59Фото
Худайбердиева о конкуренции в танцах: «Плотность результатов говорит об уровне. Это добавляет больше адреналина, держит в ежовых рукавицах»
сегодня, 12:48
Софья Титова выиграла соревнования юниорок на чемпионате Армении с отрывом более 35 баллов от второго места
7сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Галлямов о качестве льда на арене в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал чуть менее замороженным»
22 минуты назад
Гербольдт о ЧР: «В России в женском катании большая скамейка запасных. Но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое»
сегодня, 13:30
«Мы работали столько, сколько не работали за всю жизнь». Хабибуллина и Княжук о подготовке к чемпионату России, где они идут вторыми
2сегодня, 11:12
Иван Букин: «Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Между этапом в Москве и чемпионатом России немного поменяли музыку»
сегодня, 11:00
«С Туктамышевой мы кое-что придумали, но пока это на уровне «поржать». Навиславская об идее номера для «Русского вызова»
сегодня, 10:02
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
1115 декабря, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
3010 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
610 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Рекомендуем