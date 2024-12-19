Роман Савосин: «Доволен сегодняшним прокатом. Волнение было, но все равно было намного спокойнее, чем год назад»
Роман Савосин рассказал, что хорошо подготовился к чемпионату России.
Фигурист получил за короткую программу 97,56 балла.
«Постарался выйти спокойно, не думать о том, что это чемпионат России. Волнение было, но все равно было намного спокойнее, чем год назад.
Доволен сегодняшним прокатом. Сегодня удалось справиться с собой и показать хороший прокат. Готов я хорошо. На подготовку пожаловаться не могу», – сказал Савосин после проката.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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