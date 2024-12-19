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Гербольдт о ЧР: «В России в женском катании большая скамейка запасных. Но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое»

Катарина Гербольдт высказалась о большой «скамейке запасных» в женском катании.

20 декабря фигуристки выступят с короткими программами на чемпионате России в Омске.

«В России в женском одиночном катании сейчас большая скамейка запасных. В любом случае на чемпионате страны будет увлекательная борьба, но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое. Ведь фаворит очевиден, Аделия Петросян сейчас номер один среди российских фигуристок», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт.

Также Гербольдт оценила итоги ритм-танца на турнире.

«Ритм-танец на чемпионате России показал, что наша лидирующая танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин сейчас вне конкуренции. И мастерством, и опытом, и харизмой они значительно превосходят остальных. А дальше за ними есть много молоденьких пар, у которых очень хорошие перспективы», – сказала Гербольдт.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександра Степанова
Катарина Гербольдт
женское катание
танцы на льду
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