Гербольдт о ЧР: «В России в женском катании большая скамейка запасных. Но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое»

Катарина Гербольдт высказалась о большой «скамейке запасных» в женском катании.

20 декабря фигуристки выступят с короткими программами на чемпионате России в Омске.

«В России в женском одиночном катании сейчас большая скамейка запасных. В любом случае на чемпионате страны будет увлекательная борьба, но вряд ли произойдет что-то непредсказуемое. Ведь фаворит очевиден, Аделия Петросян сейчас номер один среди российских фигуристок», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт .

Также Гербольдт оценила итоги ритм-танца на турнире.

«Ритм-танец на чемпионате России показал, что наша лидирующая танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин сейчас вне конкуренции. И мастерством, и опытом, и харизмой они значительно превосходят остальных. А дальше за ними есть много молоденьких пар, у которых очень хорошие перспективы», – сказала Гербольдт.